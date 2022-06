Assalto Psg a Renato Sanches, il Milan si consola: scelta fatta e Juve KO

Il Milan rischia di veder sfumare Renato Sanches e può rifarsi sulla rivale: niente Juventus, va ai rossoneri

E’ un Milan che rischia di rimanere a mani vuote dopo un corteggiamento durato mesi. Complice anche il passaggio di proprietà del club rossonero, Renato Sanches potrebbe non diventare un calciatore dei campioni d’Italia.

Colpa anche del Paris Saint-Germain che, come raccontato anche da Calciomercato.it, ha rotto gli indugi e si è interessato in maniera concreta al centrocampista portoghese. Così, nonostante il sì detto dall’ex Bayern Monaco al Milan, c’è la possibilità – e non è neanche poi così tanto remota – che sia Parigi la prossima destinazione di Renato Sanches. Un’eventualità che costringerebbe Paolo Maldini ad andare a caccia di un’alternativa di pari livello visto che nel reparto di metà campo Pioli ha bisogno di rinforzi dopo aver visto andare via a parametro zero Frank Kessie.

Dovesse veramente sfumare Sanches, per il Milan ci sarebbe l’obbligo di farsi trovare pronto per portare a Milanello un calciatore di pari livello e a farne le spese potrebbe essere la Juventus.

Calciomercato Milan, niente Renato Sanches: il piano B ostacola la Juventus

Calciomercato.it con un sondaggio sul proprio canale Telegram ha chiesto quale sarebbe il nome migliore per i rossoneri con Renato Sanches in Francia: “Pericolo PSG su Renato Sanches per il Milan. Qual è il piano B che preferireste?”

La scelta è ricaduta su Jorginho, in uscita dal Chelsea e da tempo accostato alla Juventus. L’italo-brasiliano ha raccolto il 35% di preferenze, staccando le altre possibilità: McKennie (27%), Loftus-Cheek (20%) e Veretout, il meno votato con il 17% di preferenze. Una scelta netta quindi: è Jorginho il nome giusto per il Milan se dovesse davvero saltare Renato Sanches.