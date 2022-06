L’annuncio che spiazza: “Pogba sfumato per 4 milioni”

Continua a tenere banco il futuro di Pogba, spunta il retroscena a sorpresa sul francese vicinissimo alla Juventus

Si accumulano gli indizi, ma ancora non c’è la fumata bianca per il ritorno di Paul Pogba alla Juventus. Ambiente bianconero in fervente attesa per il centrocampista francese, a sei anni di distanza dal suo addio. Su di lui, emergono però interessanti indiscrezioni di mercato.

Del giocatore ha parlato, in una lunga intervista a ‘Tuttosport’, Walter Sabatini. Il dirigente racconta un retroscena di quando era alla Roma: “E’ un grande rimpianto, fui pavido. Mi scontrai con Raiola e mi dispiace tantissimo ancora adesso, mi chiese una commissione di 4 milioni di euro circa. Non me la sentii di sottoporre la cosa al presidente, per l’epoca e per l’età del giocatore mi sembrava una cifra immorale. Invece era un’operazione che andava fatta. Il ritorno alla Juve? Me lo auguro, sono un sostenitore del calcio italiano e una operazione simile può aiutare”. In ottica altri colpi per i bianconeri, è scettico su Koulibaly: “Con lui e de Ligt la difesa diventerebbe un muro invalicabile, ma credo sia difficile. Se conosco Spalletti, farà resistenza ardua per proteggerlo. Perderlo sarebbe un colpo troppo duro per il Napoli“.