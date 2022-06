Buffon consiglia la Juventus: “In Serie A sarebbe come Maradona”

Buffon parla da tifoso e consiglia la sua Juventus sul mercato: “I giocatori vanno valutati in base al contesto in cui vanno ad agire”

A difendere la porta bianconera, da qualche anno ormai, non c’è più quello che probabilmente è stato il più grande portiere italiano della storia: Gianluigi Buffon.

Una storia destinata a continuare una volta che appenderà i guantoni al chiodo, ma che intanto si mantiene viva con messaggi a distanza e parole al miele. Nella giornata di oggi, sulle colonne della ‘Gazzetta dello Sport’ c’è un’intervista all’ex portiere della Juventus: tra i temi trattati è stato toccato anche il mercato e Buffon ha voluto dare un consiglio ai bianconeri su un suo ex compagno di squadra come Angel Di Maria.

Calciomercato Juventus, senti Buffon: “Di Maria in Serie A sarebbe come Maradona”

Gianluigi Buffon non ha nessun dubbio sulla bontà dell’operazione Di Maria, anche per un solo anno: “In questo momento, nel campionato italiano sarebbe come Maradona“. Un’iperbole che però rende bene l’idea di quello che potrebbe fare il ‘Fideo’ in Serie A. Inoltre, il numero ‘1’ del Parma ha aggiunto anche: “I giocatori vanno valutati pensando al contesto in cui dovranno agire. Oggi la Serie A si è impoverita a livello tecnico e Angel, di tecnica, ne ha da vendere. Salta l’avversario con una facilità impressionante, è decisivo sotto porta, è bravo negli assist, corre per tutto il campo e può ricoprire più ruoli”.

Insomma, Buffon consiglia la Juventus di fare tutto il necessario per portare il ‘Fideo’ in Italia. Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, Di Maria non ha ancora dato una risposta a ‘Madama’, anche se la decisione ufficiale dovrebbe arrivare comunque a breve. Nel frattempo, è arrivata l’investitura di un grande capitano della Juventus.