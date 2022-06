Non solo Perisic, Conte rovina i piani di Juventus e Milan

Antonio Conte è pronto a piazzare un altro colpo: lo scambio del Tottenham lascia a mani vuote la Juventus

Il Tottenham di Antonio Conte prende sempre più forma. Gli Spurs hanno già piazzato tre colpi di mercato con gli arrivi a zero di Perisic e Forster e l’acquisto di Bissouma, ma non hanno intenzione di fermarsi.

C’è anche l’attacco da rinforzare per la squadra allenata dall’ex Inter e l’idea di scambio potrebbe lasciare la Juventus a mani vuote. Il club londinese, infatti, ha intenzione di sfruttare Bergwijn per arrivare ad un attaccante più in linea con le caratteristiche ricercate da Conte. L’esterno olandese è in uscita e lui stesso ha affermato di voler cambiare squadra per poter giocare con maggiore continuità.

Già in inverno il 24enne ex Psv Eindhoven è stato al centro di numerosi voci di mercato e ora il suo addio sembrerebbe già scritto. Per lui c’è l’interesse dell’Ajax e proprio con i Lancieri potrebbe essere imbastito lo scambio che non farebbe piacere alla Juventus.

Calciomercato Juventus e Milan, c’è Conte sulla strada per Antony

Secondo quanto riferisce ‘The Indipendent’, infatti, il Tottenham di Antonio Conte vorrebbe proporre all’Ajax Bergwijn come pedina di scambio per arrivare ad Antony. L’esterno brasiliano è uno degli obiettivi di Juventus e Milan per l’attacco, ma il suo futuro potrebbe essere a Londra.

Con Bergwijn in Olanda, la strada degli spurs per Antony potrebbe essere agevolata. Il brasiliano, 12 gol e 10 assist in 32 presenze la scorsa stagione, è stato accostato anche al Manchester United per la presenza di ten Hag, ma la proposta del Tottenham potrebbe accontentare l’Ajax e lasciare a mani vuote le altre pretendenti.