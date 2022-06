Berrettini ancora re del Queen’s, battuto Krajinovic in finale

Matteo Berrettini trionfa per il secondo anno di fila nel torneo ATP del Queen’s, il tennista romano super Krajinovic in due set in finale

Matteo Berrettini esulta ancora. Al rientro dopo il lungo infortunio alla mano, in due settimane il tennista romano, a seguito della vittoria nel torneo ATP 250 di Stoccarda, si ripete anche nel torneo 500 del Queen’s. Secondo trionfo consecutivo a Londra dopo quello dello scorso anno.

Lo scorso anno, in finale, successo contro il padrone di casa Cameron Norrie. Quest’anno, nell’atto conclusivo, battuto in due set il serbo Filip Krajinovic, numero 31 del mondo. Primo set molto tirato e risolto sul 7-5, con un primo break a favore sul 3-2 subito annullato e poi quello decisivo sul 6-5. Nel secondo parziale, Berrettini va di nuovo avanti strappando il servizio nel quinto game e poi tenendo il vantaggio chiudendo sul 6-4. Adesso, grande attesa per Wimbledon, dove il numero 11 del mondo partirà tra i favoriti d’obbligo, dopo la finale dello scorso anno e con i vari Zverev, Medvedev e Rublev assenti per vari motivi e con la presenza di Nadal ancora in bilico.