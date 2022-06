Beffa a Milan e Roma, lo portano in Bundesliga per 20 milioni

Uno dei giocatori rivelazione del campionato italiano verso la Bundesliga, l’offerta che gela Milan e Roma

Il campionato di Serie A da poco concluso ha messo in mostra giovani prospetti che possono diventare profili interessanti per il futuro. Sui giovani, una delle società sempre molto attive è il Milan, che però rischia di veder sfumare un obiettivo messo nel mirino per la squadra di domani.

Il giocatore in questione è Mattia Viti, che con l’Empoli ha raccolto 20 presenze in campionato, disputando una buona annata. Su di lui anche l’interessamento della Roma, ma a spuntarla potrebbe essere, stando alla ‘Bild’, il Wolfsburg. I tedeschi sono intenzionati a spazzare via la concorrenza e hanno offerto ai toscani 12 milioni di euro. La richiesta del club azzurro sarebbe invece per il momento di 20 milioni di euro. La quadra va trovata, ma i biancoverdi di Germania appaiono in vantaggio per assicurarsi il difensore classe 2002.