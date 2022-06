“Hakimi vuole tornare”. L’Inter ha la carta vincente

Marco Barzaghi, giornalista vicino al mondo interista, ha fatto il punto sulle operazioni in sede di calciomercato dei nerazzurri: le ultimissime notizie

L’Inter di Simone Inzaghi e Beppe Marotta è al lavoro per avere una rosa di assoluto livello nella prossima sessione estiva di calciomercato che inizierà fra poco più di 10 giorni.

I nerazzurri sono al lavoro per riportare Romelu Lukaku, centravanti belga, dal Chelsea a Milano. La Beneamata sta cercando di costruire uno degli attacchi potenzialmente più forti delle ultime stagioni del campionato italiano di Serie A: Romelu Lukaku, Lautaro Martinez e Paulo Dybala. Anche con l’argentino i dialoghi sembrano indirizzati verso un esito positivo. Per dei giocatori che entrano ci sono ovviamente delle uscite da fare. In quest’ottica attenzione al nome di Milan Skriniar, difensore centrale slovacco.

In merito ne ha parlato anche ‘Marco Barzaghi’, giornalista vicino al mondo Inter, che ha fatto il punto su Skriniar, ma anche su un clamoroso ritorno di Achraf Hakimi in nerazzurro: “Il PSG si sta guardando intorno viste le richieste altissime dell’Inter. Dicevamo, perché non 40 più Hakimi e ci abbracciamo? Perché non provare un altro clamoroso ritorno? Non ha fatto bene, vuole tornare anche lui, non è impossibile. Anche se la valutazione è simile fra Skriniar e Hakimi, ma vista la concorrenza sui difensori. Provare non costa nulla. Il PSG si sta guardando intorno, de Ligt o Botman. I francesi stanno chiudendo per Renato Sanches, che sta sfumando per il Milan”.