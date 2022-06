Roma, Pellegrini sigla un nuovo accordo commerciale

Nuova partnership commerciale per il centrocampista della Roma, Lorenzo Pellegrini

Dopo gli ultimi impegni disputati dalla Nazionale Italiana è emersa una grande certezza: la squadra allenata da Roberto Mancini in questo momento non può assolutamente fare a meno di uno dei suoi leader tecnici, Lorenzo Pellegrini.

Il centrocampista della Roma, per quanto fatto vedere in campo, potrebbe diventare uno dei protagonisti del nuovo corso azzurro che punta ad un rinnovamento generale. Il calciatore romano viene del resto da una stagione strepitosa, coronata dalla conquista di un trofeo che alla Roma mancava da 14 anni.

Il feeling con José Mourinho, scattato sin dal primo giorno in cui lo Special One ha messo piede a Trigoria, lo ha ulteriormente responsabilizzato, consentendogli un definitivo salto di qualità. Riflettori che dunque si sono accesi sulle sue prestazioni e sulla dimensione sempre più internazionale assunta agli occhi della stampa, specialmente dopo la vittoria in Conference League.

Fuori dal campo, poi, Pellegrini ha siglato ufficialmente una partnership commerciale con Paco Rabanne per la fragranza ‘’Invictus’. Lo stesso capitano giallorosso ha annunciato così il nuovo accordo sui suoi social: “Invictus Platinum è la nuova fragranza maschile di Paco Rabanne per chi raccoglie sempre nuove sfide. Tutti possono conquistare la vittoria. Ogni giorno mi metto alla prova, spingendomi al limite, cercando di non arrendermi mai”.