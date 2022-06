Mertens lascia la Serie A: destinazione a sorpresa

Destinazione a sorpresa per Dries Mertens, che potrebbe lasciare il Napoli e anche la Serie A: l’indiscrezione

Tiene banco in casa Napoli anche il futuro di Dries Mertens. Le ultime dichiarazioni del belga sanno sempre più di addio.

“Voglio soltanto fare una buona scelta. Voglio trovare una squadra forte. Sono sereno, ma penso molto al mio futuro. Pensavo di restare al Napoli, non ho ancora sentito nessuno ed è strano che abbiano aspettato così a lungo. Di certo da dopodomani ci penserò di più, spero di avere notizie nei prossimi giorni. La paternità poi aiuta a vedere le cose sotto una prospettiva diversa e sono più felice che mai, avere un figlio è molto più bello di quanto mi aspettassi”. Lo ha dichiarato il giocatore dal ritiro della Nazionale, confermando che la trattativa per il rinnovo con il Napoli, di fatto, ancora non c’è. Nelle ultime settimane si è parlato di Roma, ma un’altra chiamata sarebbe arrivata dall’estero.

Calciomercato Napoli e Roma, van Bommel chiama Mertens

Secondo quanto riportato da ‘HLN Sport’, Mark van Bommel avrebbe chiamato Mertens per chiedergli di seguirlo in Belgio, all’Anversa. Per l’attaccante sarebbe un ritorno in patria, dove troverebbe anche l’ex Roma Nainggolan. Occhi puntati, dunque, anche sulla pista Anversa per il futuro di Dries Mertens.