Calciomercato Juve, annuncia il rinnovo e salta l’addio

Annuncio ufficiale che costringe la Juventus a rivedere i suoi piani sul calciomercato

Dopo aver ceduto Dejan Kulusevski lo scorso gennaio ed aver scaricato Paulo Dybala e Federico Bernardeschi senza rinnovo di contratto, la Juventus ha bisogno di un restyling vero e proprio nel reparto avanzato. Vlahovic e Chiesa saranno sicuramente gli uomini chiave da cui ripartire, ma in entrata bisognerà fare ancora qualche sforzo.

Un altro giocatore che ha lasciato la Juventus e il cui futuro è ancora in bilico, infatti, è Alvaro Morata, rientrato dal prestito biennale all’Atletico Madrid e in attesa di conoscere il suo futuro. Lo spagnolo tornerebbe volentieri a Torino e lo stesso club bianconero lo riaccoglierebbe a braccia aperte, ma l’ostacolo economico sembra in questo momento insormontabile.

Insomma, Max Allegri si ritroverà un attacco per buona parte da ricostruire, alla ricerca almeno di un titolare e di un paio di alternative. La trattativa per Angel Di Maria sembra finalmente potersi sbloccare, ma numericamente potrebbe comunque non bastare considerati i tanti impegni della prossima annata, che vedrà anche i mondiali nel bel mezzo della stagione.

Calciomercato Juve, Dembele apre al rinnovo con il Barcellona

Un altro degli obiettivi individuati sulle fasce dalla Juventus è Ousmane Dembele, in scadenza di contratto con il Barcellona. Sino a pochi giorni fa, tutti gli indizi lasciavano pensare ad un divorzio imminente con il club blaugrana a causa delle pretese sin troppo elevate da parte del suo entourage per rimanere in Catalogna.

E invece, alla domanda di un tifoso in un video rimbalzato su tutti i principali media spagnoli, Dembele ha spiazzato tutti. “Se rimango al Barcellona? Sì”. Sull’interesse di altri club come il più quotato Chelsea, ha infine risposto: “Sto bene al Barcellona”.