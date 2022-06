Accordo trovato, Witsel arriva in città per la firma

Axel Witsel è pronto ad iniziare una nuova avventura: dopo l’addio al Borussia Dortmund, il centrocampista arriverà a parametro zero, c’è l’accordo

Niente Marsiglia per Axel Witsel. Sorpresa per il futuro del centrocampista belga che ha lasciato il Borussia Dortmund e può accasarsi a zero in un altro club.

Spesso accostato alle italiane, Juventus in testa, il 33enne è vicino ad approdare in una nuova squadra. Corteggiato a lungo dal Marsiglia, Witsel non proseguirà la sua carriera in Ligue 1: secondo quanto riferisce ‘RTBF Sport’, infatti, è l’Atletico Madrid ad aver strappato il sì del calciatore.

Un’intesa di massima che potrebbe essere formalizzata a breve tanto che il centrocampista potrebbe presto arrivare a Madrid per visite mediche e firma sul nuovo contratto. Non sono stati anticipati i termini dell’accordo tra i Colchoneros e Witsel anche se sembra che tutto sia stato sistemato anche nei dettagli.

Calciomercato, Witsel all’Atletico Madrid

Così, dopo aver vestito le maglie di Standard Liegi, Benfica, Zenit e Borussia Dortmund in Europa, oltre all’esperienza in Cina con il TJ Quanjian, Axel Witsel potrebbe ripartire dalla Spagna: l’intesa con l’Atletico Madrid è molto vicina.