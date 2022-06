CMIT TV | Amuso: “Non solo Conte su Osimhen”

Intervenuto alla CMIT TV, Lorenzo Amuso ha parlato delle trattative principali sull’asse Italia-Inghilterra in particolare di Osimhen

Da Lukaku ad Osimhen. Dal mercato italiano a quello inglese, il giornalista Lorenzo Amuso ha parlato in diretta alla CMIT TV delle trattative più calde sull’asse Italia-Inghilterra. In particolare per quanto riguarda il fronte attaccanti, soprattutto Lukaku e Osimhen.

LUKAKU – “Credo che sia parecchio vicino, intanto per la volontà del calciatore di tornare a Milano. C’è la volontà del Chelsea di liberarsi di un ingaggio importante e c’è la volontà dell’Inter. Credo che sia una questione principalmente economica, va trovata solo la formula. Credo che ogni ora è buona perché si arrivi alla conclusione di questa trattativa”.

OSIMHEN – “Conte grazie al piazzamento Champions ha ottenuto grandi garanzie sul mercato, quindi ci si possono aspettare davvero grandi cose dal Tottenham. Tra i nomi accostati c’è anche Osimhen del Napoli, non è l’unico club il Tottenham che si è interessato. L’Arsenal avrebbe già presentato un’offerta da 60 milioni di euro respinta da De Laurentiis. Anche lo United ha già annunciato una mezza rivoluzione, se Osimhen rientrerà nei suoi piani dipenderà anche dalla compatibilità con Cristiano Ronaldo. Raffronto con Abraham? L’inglese ha fatto una prima stagione positiva al Chelsea, l’anno dopo non ha mai visto il campo, quest’anno ha fatto bene. Lui, come Osimhen è un giocatore giovane ed entrambi sono in rampa di lancio, è difficile fare paragoni, specialmente quando sono cosi giovani. Sono tutte squadre, compreso il Newcastle, che possono accontentare le richieste del Napoli e mi sembra che il ragazzo sia anche disposto a partire”.

BROJA – “Il problema del Chelsea è che gli assetti societari sono ancora in fase di rodaggio dopo il passaggio di proprietà. Molti dirigenti sono rimasti, ma tutti gli ingranaggi devono essere risistemati e per quanto riguarda il Chelsea il mercato entrerà nel vivo tra qualche settimana. Broja al Napoli? Credo che bisognerà pazientare”.

CONTE – “Nonostante Conte stesso abbia posto un grosso punto interrogativo sul suo futuro sino all’ultima giornata, i tifosi del Tottenham lo hanno accolto benissimo e sostenuto per tutto il tempo. Nel Regno Unito è stimatissimo, gode di un’ottima stampa. Con la qualificazione in Champions League a maggior ragione c’è stato un ulteriore bagno di folla per lui”.