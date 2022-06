Pogba parla e spiazza tutti: “Dimostrerò che si sbagliano”

Le parole di Paul Pogba dal documentario in uscita, le anticipazioni svelano il futuro del centrocampista francese

Ormai ci siamo. L’attesa sta per finire, domani è in uscita il documentario su Paul Pogba su ‘Amazon Prime Video’, che svelerà molti aspetti inediti della vita professionale e personale del centrocampista francese, nonché del suo futuro.

Le anticipazioni già emerse in questi giorni (“Sono davanti a una scelta che non posso sbagliare”) hanno fatto crescere l’hype su un possibile ‘annuncio’ sull’approdo alla Juventus. Per il quale, comunque, appare solo questione di tempo. Altre frasi estrapolate dai trailer e dai teaser che stanno circolando in rete, o riprese da alcuni media come ‘Goal.com’ e ‘The Athletic’, danno la misura di quella che appare la volontà del giocatore. “Voglio dimostrare al Manchester United che hanno sbagliato ad aspettare per offrirmi un contratto, e agli altri club che lo United ha sbagliato”, spiega. E sul suo passato in bianconero, ammette: “Alla Juventus ho imparato che non sei una stella solo perché lo dici tu, ma lo diventi perché le persone ti rendono tale”.