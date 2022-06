Lecce, ecco il bomber: è il giorno di Assan Ceesay

Primo colpo del Lecce: è in arrivo Assan Ceesay, vicecapocannoniere in Svizzera nell’ultima stagione con la maglia dello Zurigo. Tutti i dettagli

Sarà Assan Ceesay il primo colpo per la Serie A del neopromosso Lecce. È tutto fatto per l’arrivo dell’attaccante gambiano classe 1994 dallo Zurigo.

Il centravanti arriverà oggi in Italia per sostenere le visite mediche di rito, prima di firme e annunci. Per Ceesay è pronto un contratto biennale con opzione per un’ulteriore stagione in giallorosso. Il giocatore aveva offerte anche da Inghilterra e Turchia, ma ha voluto fortemente l’Italia e il Lecce. “Il prossimo colpo sarà un attaccante multilingue, che parla anche l’italiano”. L’identikit fatto negli scorsi giorni da Pantaleo Corvino adesso ha un nome ed un cognome. E Baroni ha il suo nuovo bomber per la nuova stagione in Serie A. Il Lecce ed i suoi tifosi sono pronti ad accogliere Assan Ceesay.