Offerta da 20 milioni e colpo a sorpresa: finalmente Aouar

Dopo anni di corteggiamenti, Houssem Aouar potrebbe sbarcare finalmente in Serie A: prima offerta recapitata al Lione

Qualche anno fa sembrava che non si potesse immaginare una grande squadra senza avere in campo Houssem Aouar: un’esagerazione, certo, ma che rende bene l’idea di quanta attenzione si era creata intorno al centrocampista dell’OL.

Le mire delle big europee, però, si erano scontrate contro richieste da 60/70 milioni da parte del club transalpino. Le brutte prestazioni dell’Olympique Lione e qualche infortunio di troppo negli ultimi anni hanno abbassato notevolmente la valutazione del centrocampista classe ’98 e il contratto in scadenza nel 2023 lo rende una grande occasione. In passato è stata la Juventus ad inseguire Aouar, ma adesso potrebbe essere un altro club a portarlo in Serie A.

Calciomercato Roma, Mourinho vuole Aouar | Prima offerta da 20 milioni

L’interessamento della Roma per Houssem Aouar era stato anticipato dai colleghi di ASRomaLive.it e nella giornata di oggi sono arrivate nuove conferme. Secondo quanto rivelato da ‘Sport.fr’, i giallorossi avrebbero presentato una prima offerta da 20 milioni di euro al Lione per arrivare al centrocampista. Il club transalpino non avrebbe ancora accettato l’offerta, ma sarebbe comunque intenzionato a cedere. Una condizione che potrebbe permettere alla Serie A di accogliere finalmente Aouar: non sarà Massimiliano Allegri il suo futuro allenatore, ma potrebbe comporre con Matic il centrocampo di José Mourinho. Il tecnico livornese, invece, ritroverà Pogba.