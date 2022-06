“Ai dettagli per l’attaccante”: via libera per la Juventus

Le parole del Direttore Sportivo, annunciano l’addio: trovato il sostituto, via libera per la Juventus

Giornata importante per il Verona, che ha presentato il suo nuovo Direttore sportivo, Francesco Marroccu. Comincia una nuova era per il club gialloblu, che avrà alla guida della prima squadra anche un volto diverso in panchina, Gabriele Cioffi, dopo la separazione da Igor Tudor.

Nel corso della conferenza stampa si è parlato chiaramente anche di calciomercato. Il Verona, oltre che un tecnico e da un ds nuovo, potrebbe ripartire da un altro centravanti.

Le parole di Marroccu sono più che chiare in merito al possibile addio di Simeone: “Per gli ottimi rapporti tra il Verona e l’Atalanta posso dire che su Piccoli siamo ai dettagli… ci siamo portati avanti, anche perché presupponiamo che Simeone possa avere offerte irrinunciabili. Ma anche non dovessero arrivare, potrebbe tranquillamente rimanere”.

Niente cessioni – “Ci sono anche giocatori incedibili, i portieri non si toccano, così come gli esterni di centrocampo, Veloso, Hongla o Caprari e Tameze”.

Calciomercato Juventus, Simeone vice Vlahovic

Parole, quelle relative a Simeone, che chiaramente possono interessare a diverse squadra. Una su tutte la Juventus. Nei giorni scorsi il figlio di Diego Pablo è stato accostato proprio ai bianconeri. In attacco non ci sono molte certezze, a parte chiaramente, Dusan Vlahovic. Simeone potrebbe essere visto come il vice perfetto del centravanti serbo.