Mancini deluso dopo il pesante ko: “E’ un peccato, siamo stati sfortunati”

Le parole di Roberto Mancini dopo il pesante ko della sua Italia contro la Germania. Ecco le dichiarazioni del Commissario tecnico

Roberto Mancini non cerca scuse. La sua Italia viene sconfitta malamente in Germania. Un 5 a 2, che pesa parecchio, e che si faticherà a digerire.

Il Ct degli azzurri – intervenuto ai microfoni di Rai Sport – è chiaramente dispiaciuto: “E’ un peccato chiudere così – afferma Mancini -. Loro sono forti e abbiamo concesso troppo, facendoli giocare . Abbiamo fatto cose buone nonostante il risultato. Tanti passi indietro? Ci sono stati degli errori, non abbiamo difeso bene come squadra. Se vuoi recuperare ti esponi in contropiede. Stiamo facendo un percorso e ci saranno cose buone e altre meno. Siamo stati sfortunati in 4-5 occasioni, loro sono stati più bravi e hanno meritato di vincere”.