ESCLUSIVO | L'agente di Cermak: "Priorità alla Serie A. La Lazio..."

Tra i tanti nomi che circolano in ottica calciomercato per la Serie A, ecco quello di Ales Cermak, centrocampista del Viktoria Plzen

Il calciomercato si muove a tutte le latitudini. E dall’est Europa, precisamente dalla Repubblica Ceca, spunta quello di Ales Cermak, 27enne centrocampista del Viktoria Plzen. L’ex Sparta Praga potrebbe lasciare il suo attuale club e ha messo nel mirino l’Italia.

“È un giocatore molto simile a Matteo Pessina (calciatore dell’Atalanta, ndr), è intelligente tatticamente e audace nell’uno contro uno – le parole a Calciomercato.it del suo agente, Adrian Lucan – Una delle sue grandi virtù è l’ultimo passaggio. Gli piace giocare ad un tocco ed ha un buon tiro dalla media distanza. È uno dei migliori piedi sinistri del calcio ceco, se non il migliore, e ha un’ottima visione di gioco”.

Nei mesi scorsi, si è parlato di un possibile interesse della Lazio di Maurizio Sarri nei confronti di Cermak: “Sono a conoscenza di queste informazioni – continua il procuratore – Ma adesso siamo in attesa, il mercato è imprevedibile. Non so se in passato ci siano stati contatti, ma se c’è una reale possibilità che un grande club come la Lazio possa interessarsi al mio cliente, sa a chi rivolgersi da ora in poi”. Un affare, anche dal punto di vista economico, per chi vorrà accaparrarsi le sue prestazioni: “Il Viktoria chiede, in questo momento, 1/1.5 milioni di euro per il cartellino del calciatore. Il prossimo sarà l’ultimo anno di contratto e vorremmo che l’eventuale trasferimento soddisfi tutte le parti in causa”.

“Priorità alla Serie A e alla Liga”: parla l’agente di Cermak

E intorno a Cermak, iniziano a muoversi diversi club: “Ci sono società italiane, spagnole e belghe che stanno sondando la situazione. È può rappresentare un affare. Se è pronto per la Serie A? Credo di sì – il parere di Lucan, agente del calciatore, ai nostri microfoni – Chi vuole Ales (Cermak, ndr) deve avere la voglia di puntare e credere in lui. La Serie A e la Liga rappresentano la nostra priorità, perché sono campionati che meglio di adattano al profilo di giocatore che è Cermak“. Vedremo se si muoverà qualcosa nelle prossime settimane e vi terremo aggiornati.