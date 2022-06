Diretta Germania-Italia, Nations League live

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Germania-Italia, quarto impegno degli azzurri nel Gruppo 3 di Nations League

Prima in classifica nel Girone 3, l’Italia fa visita questa sera alla Germania nella quarta giornata di Nations League. Incentrato su un mix tra esperienza e gioventù, il nuovo corso inaugurato da Roberto Mancini ha sin qui dato i suoi frutti e il CT azzurro non ha intenzione di fare passi indietro in terra tedesca, nonostante il ricorso ad un turnover importante.

Senza Tonali (squalificato) e Pobega (che ha lasciato il ritiro), scelte quasi obbligate a centrocampo, mentre le rotazioni maggiori ci saranno in attacco e in difesa. Dopo tre pareggi in altrettante partite, i padroni di casa cercano la prima vittoria. Un successo che, se dovesse arrivare, consentirebbe ai tedeschi anche di sorpassare la nostra squadra in vetta alla classifica. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Germania-Italia

GERMANIA (4-2-3-1):Neuer; Klostermann, Sule, Rudiger, Raum; Gundogan, Kimmich; J. Hofmann, Muller, Sané; Werner. Ct. Flick.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Mancini, Bastoni, Spinazzola; Frattesi, Cristante, Barella; Politano, Raspadori, Gnonto. Ct. Mancini.

CLASSIFICA GRUPPO 3:Italia 5; Ungheria 4; Germania 3; Inghilterra 2