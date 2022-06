ESCLUSIVO | Ramsey, colloquio Juve-agente per la risoluzione: la situazione

Il contratto di Ramsey raggiunge i 9 milioni lordi ed è in scadenza a giugno 2023. Juve al lavoro sul mercato anche fronte uscite

Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, oggi il club bianconero ha avuto un colloquio con l’agente di Aaron Ramsey per la risoluzione del contratto da circa 9 milioni lordi in scadenza a giugno 2023.

La risposta dell’agente di Ramsey all’offerta della Juve è stata negativa perché troppo distante rispetto alle richieste. Reduce dal prestito ai Glasgow Rangers e da ottime prestazioni in Nazionale, con tanto di qualificazione al Mondiale in Qatar, al momento il classe ’90 gallese non ha ancora una proposta concreta di un altro club (è stato già rifiutato il Galatasaray) e ciò rende ulteriormente complicato un accordo per la risoluzione. Un’intesa dovrebbe essere trovata più avanti.