Spunta l’annuncio su Dybala: “E’ un nuovo calciatore dell’Inter”

Primo annuncio sul trasferimento di Paulo Dybala all’Inter

Siamo ormai alle battute finali della lunga trattativa tra l’Inter e Paulo Dybala. Il centravanti argentino, dopo essere stato scaricato negli scorsi mesi dalla Juventus, sta per siglare un nuovo contratto con il club nerazzurro, per comporre una coppia d’attacco formidabile con Lautaro Martinez.

In seguito all’incontro molto positivo di settimana scorsa andato in scena presso la sede nerazzurra tra l’agente Jorge Antun e la dirigenza dell’Inter, sono state gettate le basi per il nuovo accordo con Paulo Dybala. Sebbene la distanza minima, le parti hanno lavorato assiduamente negli ultimi giorni limando sempre più le differenze. E, da quanto risulta in Argentina, l’accordo sarebbe già stato trovato nelle ultime ore.

Calciomercato Inter, in Argentina annunciano l’affare Dybala

Il noto giornalista di ‘TycSports’, Cesar Merlo, ha infatti dato per fatto l’acquisto di Paulo Dybala da parte dell’Inter. Questo il suo tweet: “Paulo Dybala è un nuovo rinforzo dell’Inter. La Joya ha già accettato in generale il contratto di quattro anni. Si aspetta solamente di limare gli ultimi dettagli che non compromettono comunque l’affare, successivamente verranno svolte le visite mediche”.