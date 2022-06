Dalla Juve alla MLS e Dybala-Inter: Chiellini dice tutto

Giorgio Chiellini a 360 gradi dopo l’addio a Juventus e Nazionale: ecco le dichiarazioni del difensore

Giorgio Chiellini, dopo aver salutato la Juventus e la Nazionale italiana, si appresta a concludere la sua carriera negli Stati Uniti. Nei prossimi giorni sarà ufficiale il suo trasferimento al Los Angeles FC.

Questa mattina il difensore ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘Rai Radio 1’. Dalla MLS e il futuro da dirigente a Juventus, Dybala e non solo: ecco le parole di Chiellini raccolte da Calciomercato.it.

LOS ANGELES – “Nei prossimi giorni arriveranno comunicati e annunci. Credo di aver bisogno di un’esperienza fuori per chiudere gradualmente la mia carriera. È un campionato in crescita”.

GATTI EREDE – “Federico mi ha fatto una buonissima impressione nei giorni condivisi prima della partita con l’Argentina. È venuto fuori con sacrificio e passione, è forte fisicamente ma ha anche qualità tecniche. Non bisogna mettergli pressione, ma farà bene e se riuscirà a crescere e migliorarsi è sicuramente un ragazzo di grande valore”.

FUTURO DIRIGENTE – “Credo che l’avventura in America sia propedeutica anche al dopo, ce l’avevo in testa da diverso tempo. Sono sereno, bisogna arrivare bene al ruolo di dirigente”.

JUVE DA SCUDETTO – “Penso che l’Inter sia davanti a tutti, nonostante abbia perso l’ultimo scudetto. Ma penso che questa domanda me la dovrai rifare a fine agosto, c’è ancora tutto il mercato”.

DYBALA-INTER DI MARIA-JUVE – “Chi fa l’affare? È difficile dirlo adesso, le squadre vanno valutate per la loro interezza. Adesso è difficile da dire. Poi Paulo è un giocatore fantastico, lo ha dimostrato”.

FUTURO – “Quello che mi piacerebbe fare è una parte dirigenziale nel mondo del calcio, ovvero scoprire tutto quello che succede fuori dal campo, che per me è un mondo sconosciuto. Ci vorrà lavoro, pazienza e sacrificarsi per imparare. A me le cose piace farle bene”.