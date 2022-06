Dalla Serie A all’Atletico Madrid: nuovo scippo da 25 milioni

Ilic per 25 milioni di euro. Il centrocampista serbo può lasciare il Verona: lo vogliono in Spagna e in Italia

Tutti pazzi per Ivan Ilic. Il centrocampista classe 2001 del Verona è stato protagonista di un’ottima stagione in Serie A. Sono 32 le partite giocate dall’ex Manchester City: due i goal e cinque assist per un totale di 2570 minuti disputati.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate, attirando le attenzioni di tanti club. In Serie A si è mossa con forza l’Atalanta, che vuole cambiare volto alla sua mediana dopo una stagione deludente. Ma attenzione a Napoli e Lazio che seguono con interesse il serbo.

Calciomercato Verona: la Spagna spinge per Ilic

Ma non manca la concorrenza all’estero: a riportarlo è ‘Estadio Deportivo’, che sostiene il giocatore piaccia particolarmente ad Atletico Madrid e Siviglia, oltre che al Borussia Dortmund e al Lione.

Tutti lo vogliono ma nessun potrebbe pigliarlo. Il Verona lo valuta 25 milioni di euro, una cifra importante ma la passata estate furono 10,5 i milioni versati nelle case del City per acquistarlo. Proprio gli inglesi potrebbero riportarlo in Premier League per 20 milioni di euro, esercitando la clausola di ricompra.