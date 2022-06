Anche Casemiro per la Juventus: il Real concede lo sconto

Con l’arrivo di Tchouameni, Casemiro potrebbe lasciare il Real Madrid: Florentino Perez sarebbe disposto a concedere uno sconto alla Juve

A 30 anni Casemiro è uno dei signori del centrocampo. Un giocatore straordinario, che si esalta nei momenti delicati e splende nelle partite più importanti: con il Real Madrid ha vinto cinque Champions League, ma la sua avventura in blanco potrebbe essere giunta al termine.

Le ‘Merengues’ sono tra i protagonisti di questo inizio di mercato, dove hanno già annunciato un grande colpo come Aurelien Tchouameni. Il francese è arrivato nella capitale spagnola per 100 milioni di euro complessivi: una cifra che metterà Carlo Ancelotti nella condizione quasi obbligata di lanciarlo come titolare inamovibile. Ecco perché la posizione di Casemiro non sembra essere più quella di un incedibile e il Real sarebbe disposto ad ascoltare offerte: Florentino Perez potrebbe concedere una corsia preferenziale alla Juventus.

Calciomercato Juventus, Florentino teme il PSG | Pronto lo sconto per Casemiro

La possibilità che un giocatore come Casemiro sia messo sul mercato scatena ovviamente l’interesse di molti grandi club. Una in particolare, però, spaventerebbe Florentino Perez: il PSG, i cui rapporti con gli spagnoli sono ai minimi termini dopo la vicenda Mbappé. Soprattutto nel caso in cui dovesse arrivare Zidane in panchina, infatti, i parigini sarebbero in prima linea per il centrocampista brasiliano.

Ecco perché, secondo quanto riportato da ‘El Nacional’, il presidente del Real sarebbe disposto a concedere uno sconto ad un club ‘amico’ come potrebbe essere la Juventus. Ovviamente la clausola da 500 milioni presente nel contratto di Casemiro non sarà nemmeno presa in considerazione ed i bianconeri potrebbero fare un pensiero anche sul brasiliano per completare un super centrocampo con Pogba e Locatelli.