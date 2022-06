Bayern Monaco, UFFICIALE: ha firmato fino al 2027

Il Bayern Monaco ha chiuso un colpo sensazionale sul calciomercato. Il nuovo acquisto ha firmato un contratto fino al 2027

Sul calciomercato ci sono spesso colpi cercati per mesi, prima coccolati e poi concretizzati, non senza difficoltà. E probabilmente è il destino dei calciatori migliori, quelli che vogliono un po’ tutti.

È andata così anche per Ryan Gravenberch. Il centrocampista classe 2002 si è imposto come uno dei migliori della sua generazione, con la maglia dell’Ajax, per poi scatenare gli interessi sul tavolo delle trattative e non è difficile capire il motivo. L’olandese è un calciatore completo, dal fisico prorompente e dalla tecnica indiscutibile, quasi un cyborg che incarna il calcio moderno, in cui tutto si fa e tutto si deve fare. Quello totale, insomma. Non a caso l’ha cercato per lungo tempo la Juventus, ma poi si è dovuta rassegnare a perderlo. E oggi è stato il momento degli annunci ufficiali.

Ora è ufficiale: Gravenberch è del Bayern Monaco

Il Bayern Monaco, infatti, ha annunciato l’acquisto di Gravenberch con un comunicato ufficiale e foto di rito: “L’FC Bayern ha ingaggiato Ryan Gravenberch dai campioni d’Olanda dell’Ajax. Il 20enne nazionale olandese ha firmato un contratto fino al 2027″. Un colpo sensazionale per un club che ha saputo dimostrare negli ultimi decenni come la programmazione e le scommesse sui giovani siano la via giusta per costruire le squadre migliori, le corazzate quelle vere. Quindi, non resta che aspettare di vedere nuovamente in campo, con la sua nuova maglia, questo gioiellino classe 2002. E magari con qualche rimpianto per non averlo portato in Italia.