Nations League, brilla la Spagna e crolla il Portogallo: Haaland è una macchina da gol

Prosegue la maratona di queste settimane per ciò che concerne le partite delle nazionali. Stasera tanto spazio alla Nations League: tutti i risultati

Spazio ancora alle nazionali a cavallo con i primi caldi stagionali che ci stanno accompagnando all’arrivo ufficiale dell’estate. Dopo la gara dell’Italia di ieri contro l’Inghilterra la Nations League non si ferma con le sfide del Gruppo 2 della Lega A come piatto forte. In particolare occhi puntati su Spagna e Portogallo rispettivamente di scena in casa contro la Repubblica Ceca ed in trasferta in Svizzera.

Un gol per tempo per la ‘Roja’ di Luis Enrique che con le reti di Soler e Sarabia archivia la pratica e vola al primo posto nel raggruppamento superando un Portogallo rimaneggiato e orfano di Cristiano Ronaldo. I lusitani infatti crollano per mano di Seferovic in gol dopo 2 minuti.

Nations League, tutti i risultati della serata: Haaland sempre a segno, la Spagna vola

Nella Lega B vittoria per 3-2 della Norvegia che col solito famelico Haaland abbatte la Svezia, mentre nello stesso raggruppamento in serata si dividono la posta in palio Slovenia e Serbia.

A scendere da segnalare il pari con gol tra Irlanda del Nord e Cipro e il successo rotondo della Macedonia su Gibilterra.

Di seguito tutti i risultati di giornata:

SPAGNA-REPUBBLICA CECA 2-0 (Lega A, gruppo 2) 24′ Soler, 75′ Sarabia

SVIZZERA-PORTOGALLO 1-0 (Lega A, gruppo 2) 2′ Seferovic

NORVEGIA-SVEZIA 3-2 (Lega B, gruppo 4) 10′, 54′ rig. Haaland (N), 62′ Forsberg (S), 77′ Sorloth (N), 95′ Gyokeres (S)

SLOVENIA-SERBIA 2-2 (Lega B, gruppo 4) 8′ Zivkovic (SE), 35′ Mitrovic (SE), 48′ Gnezda Cerin (SL), 53′ Sesko (SL)

IRLANDA DEL NORD-CIPRO 2-2 (Lega C, gruppo 2) 32′, 51′ Kakoullis (C), 71′ McNair (IN), 94′ Evans (IN)

GEORGIA-BULGARIA 0-0 (Lega C, gruppo 4) MACEDONIA DEL NORD-GIBILTERRA 4-0 (Lega C, gruppo 4) 4′ Bardhi, 14′, 16′ Miovski, 31′ Churlinov

GRECIA-KOSOVO 1-0 (Lega C, gruppo 2) 71′ Giakoumakis, 90+9′ Mantalos

MALTA-SAN MARINO 1-0 (Lega D, gruppo 2) 50′ Muscat