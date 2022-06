L’Inter rovina la domenica ai tifosi: “Skriniar e Dumfries vanno via”

L’Inter potrebbe cedere seriamente alcuni pezzi pregiati per sistemare il bilancio e provare a rinforzarsi: è arrivata la conferma ‘ufficiale’ sui due sacrificati

Continua il duro compito di Beppe Marotta sul mercato dell’Inter. Dopo un’estate di addii pesantissimi, la speranza è di non dover ripetere la trafila delle cessioni di alcuni big per finanziare la campagna di rinforzamento della rosa e sistemare anche il bilancio. Ai nerazzurri servono un’ottantina di milioni da incassare, in primis ci proveranno con le cosiddette cessioni ‘minori’ da Pinamonti a Satriano, Agoume e altri giovani o calciatori fuori dal progetto.

Ma non è un compito facile e lo spettro degli addii top resta sempre più che incombente su Appiano. Prima era Lautaro Martinez, poi Bastoni, ora è diventato Milan Skriniar il nome più gettonato. L’interesse del PSG ha scatenato le voci e ovviamente imposto delle riflessioni a tutte la parti in causa, per quanto nessuno all’Inter avrebbe l’impellenza e il desiderio di chiudere un affare del genere. Ma il bisogno e l’interesse probabilmente sì, anche se bisognerà aspettare qualche settimana per capirlo. Anche perché da liberare c’è anche la casella Sanchez, con tanto di ingaggio pesantissimo, per fare spazio a Paulo Dybala. E c’è sempre la questione Lukaku, che però va risolta definitivamente entro il 30 giugno e con una quadra complicatissima da trovare insieme al Chelsea.

Vieri non ha dubbi: “Da quello che so, l’Inter vende Skriniar e Dumfries”

Marotta proverà in tutti i modi a non sacrificare nessuno, ma è probabile che l’Inter alla fine debba rinunciare a un giocatore importante. La pista principale è appunto quella che porta a Skriniar, ma c’è anche la possibilità che a salutare sia Dumfries. L’olandese piace molto in Premier League, vedi Manchester United, a maggior ragione con un tecnico connazionale dell’esterno interista come ten Hag. Ad allarmare ancora di più i tifosi nerazzurri, però, si è messo anche un grande ex come Christian Vieri. Sulla ‘Bobo TV’, infatti, è arrivato il suo annuncio: “Da quello che so io, l’Inter venderà due giocatori, ovvero Skriniar e Dumfries”. Non uno, ma ben due sacrifici per Simone Inzaghi che rischia di ritrovarsi senza dei perni fondamentali dell’ultima stagione.