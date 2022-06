Ufficiale l’addio al Real Madrid: nuova avventura per il campione

Addio al Real Madrid dopo 15 anni, fatti di tanti successi. Conferenza stampa in programma domani alle ore 13.00 con Florentino Perez

Dopo 15 anni finisce l’avventura al Real Madrid di Marcelo. Il prossimo 30 giugno scadrà il contratto del brasiliano con la squadra campione d’Europa.

Il suo addio ufficiale verrà annunciato domani – nel corso di una conferenza stampa: il classe 1988 sarà insieme al numero del club, Florentino Perez, per parlare, per l’ultima volta, davanti ai giornalisti.

Difficile capire se Marcelo annuncerà già la sua nuova squadra. Non sembra esserci spazio per un clamoroso approdo in Serie A. Viva l’ipotesi Turchia così come quella di un ritorno in Brasile.