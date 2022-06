Lukaku tradisce ancora l’Inter: nuovo club con ok del tecnico

Nuovo colpo di scena nella telenovela Romelu Lukaku: le ultime di calciomercato sull’Inter e sul suo nuovo club

Il Real Madrid è stato senza dubbio il club che ha fatto meglio nell’ultima stagione. I Blancos, con Carlo Ancelotti alla guida, oltre a tornare a vincere la Liga ai danni di Siviglia, Atletico Madrid e Barcellona, si sono imposti anche in Champions League con una fase finale veramente da film.

Prima c’è stato l’ottavo di finale thrilling col PSG, poi i turni con le inglesi, Chelsea e Manchester City, infine la finalissima contro il Liverpool decisa da un gol del solito Vinicius. Il brasiliano insieme a Benzema ha formato una coppia devastante che ha spaccato in due le difese di tutta Europa e che ha lanciato in pole position per la vittoria del Pallone d’Oro il centravanti francese, decano della rosa delle Merengues.

Ora però c’è la finestra di calciomercato con il Real Madrid che, negli ultimi mesi, ha sognato a lungo l’approdo al Bernabeu di Kylian Mbappe. La stella del calcio transalpino e mondiale però, alla fine, ha optato per il rinnovo multimilionario del PSG ed ora i Blancos sono chiamati a cambiare i propri piani, magari anche con giocatori mai accostati finora. Secondo quanto riportato dal media spagnolo ‘Defensa Central’, quattro top player del calcio europeo sarebbero pronti a proporsi al Real Madrid. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Calciomercato, un poker di campioni per il Madrid: c’è anche Lukaku

I quattro indiziati sono nomi altisonanti del calcio europeo: Neymar, Sterling, Gabriel Jesus e, a sorpresa, Romelu Lukaku.

I primi due vorrebbero cambiare aria dopo diverse stagioni rispettivamente al PSG e al Manchester City. Il terzo invece, sul quale anche Milan e Juventus hanno fatto un pensiero, vorrebbe rilanciarsi dopo un paio di annate non ai soliti livelli. Infine, c’è Lukaku. Il bomber belga, che sta spingendo per tornare a vestire la maglia dell’Inter, potrebbe anche offrirsi al Real Madrid, club al quale difficilmente si dice di no, tradendo di nuovo i nerazzurri. Carlo Ancelotti, tecnico dei Blancos ed ex bandiera del Milan, vedrebbe anche di buon occhio il possibile trasferimento-beffa per gli storici rivali, ma l’ultima parola resta sempre e comunque nelle mani di Florentino Perez.