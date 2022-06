Nations League, la Germania pareggia ancora | Olanda e Belgio bloccate

La Nations League ha regalato diverse emozioni, anche questa sera. La Germania non è andata oltre il pareggio contro l’Ungheria, l’Italia è in vetta

La Nations League sta regalando un sorriso accennato all’Italia dopo l’esclusione dai prossimi Mondiali che rappresenta una ferita ancora aperta per un popolo intero.

Gli azzurri stasera hanno pareggiato contro l’Inghilterra, mantenendo comunque la vetta della classifica, visto il passo falso della Germania contro l’Ungheria. I tedeschi, infatti, hanno solo pareggiato. Succede tutto in tre minuti: Nagy apre le marcature al 6′, risponde Hofmann al 9′. Non cambia più il risultato: 1-1. L’Italia si porta, quindi, a 5 punti, e resta in vetta; insegue l’Ungheria a 4, poi Germania e Inghilterra rispettivamente a 3 e a 2.

Solo pareggi per Olanda e Belgio: a segno Dumfries e Zielinski

Non cambia la musica per Olanda e Belgio, in una serata che ha saputo regalare solo pareggi. I diavoli rossi si portano in vantaggio con Tielemans al 51′, ma nel finale Johnson agguanta in extremis un pareggio prezioso per il Galles: anche qui 1-1. Risultato diverso per l’Olanda, un paio di gol in più. Il vantaggio è della Polonia con Cash, a raddoppiare è Zielinski. Poi in tre minuti (dal 51esimo al 54esimo), gli Orange riacciuffano il risultano con Klaassen e l’interista Dumfries. Al 90esimo, l’Olanda ha anche l’opportunità di completare la rimonta, ma Depay sbaglia un calcio di rigore. Due pareggi che non spostano gli equilibri del gruppo 4: Olanda prima a 7, seguono Belgio e Polonia a 4, Galles ultimo con un solo punto.