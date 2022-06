Juventus, Milutinovic su Vlahovic: “Problema risolto”

Il periodo dei ritiri estivi si avvicina e Dusan Valhovic è già carico. Il suo preparatore Andreja Milutinovic svela le condizioni del bomber

La prossima stagione inizierà prima rispetto al solito, per via del Mondiale in Qatar dove purtroppo l’Italia non ci sarà. Chi sembrerebbe già carico per iniziare la nuova stagione è Dusan Vlahovic, bomber arrivato alla Juventus a gennaio dalla Fiorentina e che vuole dimostrare di meritare a pieno la maglia bianconera.

Al termine della stagione il bomber serbo ha avuto un problema agli addominali. A svelare le sue condizioni ci ha pensato il suo preparatore Andreja Milutinovic, che a ‘Tuttosport’ ha spiegato: “Il problema è già stato risolto. Le terapie hanno dato i risultati sperati. Grazie allo staff medico della Juventus ora è tutto risolto”.

Juventus, Milutinovic: “Dusan è concentrato e soddisfatto”

Il bomber Dusan Vlahovic è già pronto a tornare in campo e a svelarlo è il suo preparatore Milutinovic che svela: “Le vacanze per Dusan sono iniziate ieri, perché i primi giorni concessi dal club li abbiamo sfruttati per risolvere il problema agli addominali”. Poi continua: “Dusan è concentrato sul risultato. L’adattamento nella Juventus è molto breve. L’ho trovato soddisfatto”. Infine a sorpresa svela: “Chi mi ha impressionato di più nella Juventus? Dybala”.