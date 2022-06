Vlahovic allo scoperto: “Senza mi sento svuotato”

Il centravanti della Juventus Dusan Vlahovic si racconta al magazine ‘Icon’

Al magazine ‘Icon’ Dusan Vlahovic non ha nascosto la sua fame da gol. Più che fame, una vera e propria “dipendenza da gol”. “Quando non provo questa emozione, dopo la partita mi sento a terra, svuotato”, ha aggiunto il centravanti serbo che lo scorso gennaio è stato il protagonista del calciomercato col suo discusso trasferimento dalla Fiorentina alla Juventus per 70 milioni di euro.

“Mi sento al settimo cielo, volo – ha aggiunto Vlahovic sempre a proposito del gol – E’ una specie di carburante e una volta che l’hai provato devi averne ancora, e poi ancora, devi a tutti costi vivere ancora quell’emozione. E’ una dipendenza che ti stimola in ogni momento. E’ ciò per cui vivo”. Il classe 2000 nativo di Belgrado è in Italia dall’estate 2018 e nel nostro massimo campionato ha già messo a segno 51 reti, di cui 29 nella stagione da poco conclusa.