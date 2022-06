“Lo vedrei bene al Milan”: la sentenza dell’ex Inter

Corrado Orrico, ex allenatore dell’Inter, ha parlato del futuro di Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo accostato anche al Milan

Il calciomercato del Milan di Stefano Pioli deve ancora decollare. I rossoneri, che nelle ultime settimane hanno festeggiato la vittoria dello scudetto, sono stati bloccati in sede di trasferimenti principalmente dalla questione societaria. Il passaggio di proprietà da Elliott, che resterà con una quota di minoranza, a Gerry Cardinale e la sua Red Bird, ha catalizzato gli interi sforzi della società meneghina che a breve potrà però mettersi al lavoro sia in entrata che in uscita.

In merito ai possibili colpi ha parlato anche Corrado Orrico, ex allenatore fra le altre dell’Inter negli anni ’90, ai microfoni di ‘Sky Sport’, più in particolare del futuro di Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo di Alessio Dionisi: “Lo vedrei bene con la maglia del Milan. E’ un brevilineo rapace. Potrebbe agire al posto di Brahim Diaz. Dei rossoneri mi ha colpito molto l’operato di Paolo Maldini e Ricky Massara, tutto è cominciato da lì”.