“Sono pronto”: Raspadori strizza l’occhio alla Juventus

Giacomo Raspadori torna a parlare del suo futuro: le dichiarazioni dell’obiettivo di Juventus e Milan

Raspadori è pronto al grande salto e strizza l’occhio alle big. Il gioiello del Sassuolo è tornato a parlare del suo futuro a ‘Sportweek’.

L’attaccante si è espresso così sul suo futuro: “Lo vivrò con equilibrio. La società farà le sue valutazioni, io sono tranquillo e felice di quello che sto facendo. Juventus? Quando si accosta a certi club è motivo di orgoglio, non si può fare altro che essere contenti. Il nostro sogno è sempre quello di puntare al massimo e quindi fa piacere”.

Per il centravanti si è anche parlato dell’eredità di Dybala in casa bianconera: “Penso che sia un campione, è difficile paragonare un ragazzo agli inizi come me con lui. Se gli assomiglio è nel collegare il gioco essendo un attaccante”. Infine, Raspadori annuncia: “Penso di essere pronto al grande salto, perché do sempre il massimo ogni giorno e mi porta a sentirmi pronto per i grandi cambiamenti”. E sul sogno Champions League: “Non c’è un arco temporale preciso, ma è un’ambizione che tutti hanno. Spero di poterci arrivare un giorno, non so se nel breve tempo o meno”.