Decolla l’asta per Bremer: Conte in pole, Inter e Milan superate

Uno dei giocatori al centro del calciomercato estivo è senza dubbio Gleison Bremer. Il Tottenham di Conte in pole: Inter e Milan superate

Ha attirato su di sé l’attenzione della Serie A e non solo Gleison Bremer dopo l’ultima stagione disputata. Il difensore del Torino classe ’97 è riuscito a bloccare tutti i big del campionato italiano durante l’anno, guadagnandosi l’interesse di top club italiani ed europei.

L’addio al Torino è stato già annunciato a fine stagione, perché il brasiliano è ora pronto al grande salto in una big. Sulle sue tracce ci sono in particolare tre squadre: Inter, Milan e Tottenham. Ma gli ‘Spurs’ sembrano premere sull’acceleratore.

Futuro Bremer, Conte preme sull’acceleratore: Inter e Milan restano dietro

Difensivamente parlando Gleison Bremer è forse il pezzo più pregiato sul calciomercato in Serie A. Il difensore del Torino è pronto ad approdare in una big e per ora la corsa sembrerebbe essere principalmente a tre tra Tottenham, Inter e Milan.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’ al momento in vantaggio ci sarebbero gli ‘Spurs’, che sarebbero pronti a mettere sul piatto tra i 30 e i 40 milioni di euro per il brasiliano. Nel frattempo l’Inter non rimane a guardare e settimana prossima Ausilio potrebbe incontrare Vagnati a Londra. Sia Inter che Milan avrebbero provato a inserire contropartite nell’affare, ma Cairo vorrebbe monetizzare l’uscita del difensore. Dunque per ora in pole rimane il Tottenham, con Inter e Milan che si preparano a rilanciare, infiammando l’asta per Bremer.