Inter, Ausilio a Londra non solo per Lukaku: arriva la cessione

Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, è volato a Londra per l’affare Lukaku ma non solo. Pronta anche una cessione

Calciomercato che diventa bollente attorno all’Inter. I nerazzurri oltre al colpo Dybala a parametro zero, che ormai sembrerebbe a un passo, lavorano anche per riportare a Milano Romelu Lukaku.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, il direttore sportivo Piero Ausilio giovedì è volato a Londra, ma non per incontrare i vertici del Chelsea per riportare il bomber belga all’Inter. Infatti in Inghilterra Ausilio starebbe trattando con il Manchester United, che gli uffici a Londra, la cessione di Stefan de Vrij, difensore centrale che potrebbe essere sacrificabile per l’Inter. Inoltre a Londra il direttore sportivo nerazurro avrebbe provato a piazzare anche Roberto Gagliardini, offrendolo attraverso degli intermediari. Dunque un viaggio nella capitale britannica per Ausilio per parlare con agenti e intermediari sia di giocatori sia in entrata che in uscita.