Lazio sul talento ex City, ma c’è la concorrenza dell’Atalanta: la situazione

La Lazio vuole regalare a Sarri il prima possibile i rinforzi per la nuova stagione: concorrenza importante in Italia per un obiettivo a centrocampo

La Lazio continua a costruire con Maurizio Sarri. Questa è stata la scelta sia della dirigenza biancoceleste che del tecnico, dopo un anno di alti e bassi chiuso però in crescendo. Come ammesso anche da Immobile, negli ultimi mesi la squadra ha trovato la quadra subendo soprattutto molto meno in difesa.

Molto del mercato della Lazio passerà inevitabilmente per l’eventuale cessione di Milinkovic-Savic, ma intanto Tare sta già lavorando ai primi colpi a centrocampo per rimpinguare la rosa. Il primo sarà Marcos Antonio dello Shakhtar Donetsk, che verosimilmente prenderà il posto di Lucas Leiva in regia con Cataldi prima riserva. Ma i capitolini hanno messo gli occhi anche su Ivan Ilic del Verona. Sul serbo riscattato lo scorso anno dal Manchester City, però, è piombata anche l’Atalanta: la Dea è in pressing per il classe 2001 che ovviamente il neo ds Tony D’Amico conosce benissimo per averlo portato al ‘Bentegodi’ pochi mesi fa. Con la concorrenza degli orobici, a questo punto è attesa la replica della Lazio, a caccia di rinforzi importanti in tutti i reparti.