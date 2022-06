Pogba ‘caccia’ il centrocampista: tutte le cifre dell’addio

L’arrivo di Paul Pogba è solamente il primo tassello della Juventus sul centrocampo: ora un super addio dal doppio incastro

Il mercato dei bianconeri sembra procedere con una certa confusione, con la vicenda Di Maria che si sta complicando col passare delle settimane, ma una grande certezza alla Continassa in realtà c’è e si chiama Paul Pogba.

Il centrocampista francese sarà il primo acquisto della Juventus in vista della prossima stagione, arrivando a parametro zero dal Manchester United, proprio come successo esattamente dieci anni fa. Il ritorno del ‘Polpo’ sarà solamente il primo passo della rivoluzione che colpirà il centrocampo bianconero, con Massimiliano Allegri che vuole svoltare in maniera definitiva un reparto che è diventato un problema da troppo tempo. La prossima mossa, dopo l’arrivo di Pogba, sarà un grande addio.

Calciomercato Juventus, incontro con Arthur | Si cerca una soluzione per l’addio

Come raccontato sull’edizione odierna di ‘Tuttosport’, Federico Cherubini ha incontrato l’entourage di Arthur con il chiaro intento di trovare una soluzione in uscita. Il problema principale è legato al peso del brasiliano sul bilancio della Juventus, dopo averlo valutato 75 milioni nell’ambito dello scambio con Pjanic col Barcellona: attualmente, infatti, servirebbe un’offerta da 45 milioni per non mettere a bilancio una minusvalenza.

A quelle cifre, però, immaginare una cessione è complicato e per questo si cerca una formula creativa. Una possibilità potrebbe essere quella di un prestito, che permetterebbe di ammortizzare per un altro anno il suo costo per poi trovare una soluzione tra un anno. La seconda possibilità è quella di inserirlo in una nuova maxi operazione con l’Arsenal, che resta il club più interessato: Gabriel e Thomas Partey potrebbero essere i nomi giusti per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri.