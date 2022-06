Incontro per l’attaccante: il Torino sfida la Fiorentina

Previsto giovedì l’incontro del Torino per l’attaccante da assicurare a Juric: è sfida con la Fiorentina, i dettagli

Il Torino attende il futuro di Belotti ed intanto guarda avanti. Il reparto avanzato di Juric dovrà essere profondamente rivisitato considerato anche l’addio di Brekalo.

Tra i nomi accostati ai granata c’è quello di Joao Pedro, reduce dalla retrocessione in Serie B con il Cagliari. L’attaccante italo-brasiliano difficilmente resterà in Sardegna e su di lui c’è proprio il Torino: come riferisce ‘SKy’, i granata avranno un incontro giovedì con la società rossoblù per parlare del calciatore. Vagnati e Capozucca siederanno al tavolo delle trattative per valutare la fattibilità dell’operazione. Su Joao Pedro però è in corsa anche la Fiorentina, altra società alla ricerca di rinforzi in attacco.