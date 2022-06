Vola da Mourinho: tradimento Lazio

Sorpresa Roma dal mercato, il giocatore potrebbe finire alla corte di Mourinho e tradire la Lazio

Un’idea di mercato che porta al vecchio rivale. La Roma è a caccia di rinforzi per la prossima stagione e starebbe cercando un centravanti di sicuro affidamento da mettere alle spalle di Tammy Abraham. Un vice che possa permettere di far rifiatare l’inglese e garantire gol.

E la società capitolina, guardandosi attorno, starebbe pensando ad un profilo low-cost dalla giusta esperienza. Si tratta di Felipe Caicedo. L’ex Lazio, riferiscono da ‘Radio Radio’, sarebbe infatti finito nel mirino dei giallorossi, a caccia appunto di un vice-Abraham richiesto da Mourinho. Dopo la deludente stagione di Shomurodov, la Roma potrebbe quindi optare per un profilo più esperto, di grande esperienza internazionale e che ben conosce anche il calcio italiano.

Mourinho avrebbe richiesto un vice del centravanti inglese e Caicedo sarebbe uno dei profili valutati. L’attaccante dell’Ecuador ha concluso la stagione all’Inter, collezionando però solo tre presenze. Il giocatore tornerà al Genoa, ma sicuramente non resterà in Liguria. Da qui il fatto che possa nuovamente partire, magari per tornare nella capitale ma con altri colori. Il contratto con il club rossoblù scadrà nel 2024, ma l’indennizzo per prelevarlo potrebbe essere minimo. La Roma ci pensa, Caicedo è un’opzione da non escludere.