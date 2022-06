Bisticci sul mercato: “La Juve rimpiazza Allegri con un top”

“La Juventus ha già parlato con un allenatore internazionale”

Clamorosa notizia sulla Juventus, o meglio sulla panchina dei bianconeri. Allegri potrebbe dire addio.

“La Juventus sta pensando di sostituire Massimiliano Allegri – ha detto in diretta Ilario Di Giovambattista, direttore editoriale di ‘Radio Radio’ – Avrebbe anche individuato un grande allenatore di caratura internazionale che non sta in italia ma che in italia c’è stato“.

Sempre a proposito di un incredibile divorzio tra la Juve e Allegri, Enrico Camelio ha aggiunto: “Tutto parte da alcuni bisticci sul calciomercato, qualcuno dice Milinkovic-Savic, che è una fissazione di Allegri. Mi dicono che la Juve abbia già parlato con un allenatore internazionale che guadagna tantissimo“.