Juventus, assist ad Allegri: l’esubero torna ‘a casa’

La Juventus attivissima sul mercato, ma, al tempo stesso, con la necessità di addii pesanti: arriva la exit strategy per un esubero di Allegri

Numerosi i movimenti di mercato che sta portando avanti la Juventus, in questi giorni. Bianconeri che vanno a caccia di riscatto dopo un’annata deludente e giocano su più tavoli, cercando di regalare ad Allegri innesti di spessore.

Pogba, Di Maria, Kostic, sono i nomi più caldi del momento per il club torinese, che per avere maggiore libertà di manovra per investire, però, deve anche effettuare cessioni importanti e alleggerire il monte ingaggi. Gli addii di Dybala, Chiellini, Bernardeschi, più quello possibile di Morata, permettono già di respirare al bilancio bianconero per circa 20 milioni, ma altre partenze permetterebbero di incrementare il ‘tesoretto’ in tal senso. C’è in particolare un giocatore che proprio non rientra più nei piani di Allegri e per il quale spunta una ipotesi che potrebbe far felici tutti.

Juventus, ipotesi di ritorno a casa per Ramsey: la proposta

Non è stata una annata felice per Aaron Ramsey, che anche ai Glasgow Rangers non è riuscito a esprimersi ai livelli che lo avevano reso famoso. Anzi, con gli scozzesi si è macchiato dell’errore dal dischetto che ha di fatto consegnato l’Europa League all’Eintracht Francoforte. Un sorriso, è arrivato dai playoff mondiali, con il suo Galles che battendo l’Ucraina si è guadagnato il diritto di disputare nuovamente la rassegna iridata dopo ben 64 anni. A proposito del Galles, proprio da lì arriva una proposta suggestiva, da parte del Cardiff, che vorrebbe far tornare ‘a casa’ sia lui che Gareth Bale. La notizia viene riportata in Inghilterra da ’90min.com’. Bale avrebbe già aperto alla possibilità di ridursi sensibilmente l’ingaggio per tornare in patria, per quanto riguarda Ramsey si attende che lui e la Juventus trovino l’intesa per la risoluzione del contratto.