Lukaku all’Inter: un trasferimento che paga

Il trasferimento all’Inter di Romelu Lukaku è possibile ma non è la soluzione più probabile. Ecco il punto della situazione

Il calciomercato si appresta ad entrare nel vivo. Da quando il campionato è andato in archivio le voci, i rumors, legati ai trasferimenti dei calciatori si sono moltiplicati.

Negli ultimi giorni si è tornato a parlare con insistenza del ritorno in Italia di Romelu Lukaku. L’attaccante belga ha deluso ampiamente al Chelsea: una stagione davvero da dimenticare. Tutti si sono pentiti dell’operazione. Il bomber, ora, ha voglia di indossare ancora una volta la maglia dell’Inter.

In nerazzurro si sentiva un re e Lukaku farà di tutto per giocare a Milano per essere ancora felice. Abbassarsi lo stipendio, però, potrebbe non bastare: va convinto il Chelsea a fare un importante sacrificio economico.

Il ritorno all’Inter non è comunque un’ipotesi impossibile. Betclic, infatti, paga 2,25 volte la posta il trasferimento di Lukaku in nerazzurro.

Calciomercato Inter, tutte le possibilità per Lukaku

La quota più bassa resta la permanenza a Londra, a 1,50. Non vanno scartate altre ipotesi, più difficili, che di conseguenza pagano di più, come l’approdo al Bayern Monaco, quotato a 5, o al Tottenham di Conte, a 7.

Molto più complicate le soluzioni Barcellona a 20, Atletico Madrid e Paris Saint-Germain a 25, così come Milan e Juventus. Chi vuole scommettere sul Napoli, invece, potrebbe vincere 50 volte la posta.