“Verrà in tribunale”: il durissimo botta e risposta tra Iervolino e Sabatini

Durissimo botta e risposta tra Iervolino e Sabatini dopo la separazione con la Salernitana. Le parole

Si lasciano nel peggiore dei modi Walter Sabatini, ormai ex direttore sportivo della Salernitana, e il presidente del club campano Danilo Iervolino.

A ‘La Gazzetta dello Sport’, Iervolino ha attaccato duramente il dirigente: “Avevo deciso di non parlare, i panni sporchi si lavano in famiglia. Poi, però, ho letto le parole di Sabatini e mi sento in dovere di rispondere. Sabatini crede di prendere tutti per stupidi, ma di equivoco c’è solo lui. Pensa di essere il più intelligente, ma è stato bugiardo. Lui voleva pagare questa commissione, abbiamo litigato perché io non accetto queste storture. Adesso leggo che si sente da Champions League, vedremo dove andrà: non sa nemmeno far funzionare un computer o mandare una mail”.

Salernitana, la replica di Sabatini a Iervolino

Immediata la replica dell’ex dirigente granata, ai microfoni di ‘Rai Radio Uno’: “Non diceva questo Iervolino quando mi chiedeva quasi piangendo di salvare la Salernitana. L’equivoco semmai è lui, io sono da 30 anni nel calcio, lui da 30 giorni. Non le pagasse le commissioni. Se mi dà del bugiardo verrà in tribunale con me. Nessuno in 30 anni si è mai permesso, credo che sia una caduta di stile”.

“Il problema delle commissioni non è un problema mio, casomai del calcio. Non voglio contestare le parole di Iervolino, siamo d’accordo sulle commissioni. – ha proseguito Sabatini – Sono ancora oggi pentito di non aver pagato una commissione per un giovanissimo Pogba. Credo di aver fatto un danno alla Roma, mentre l’anno scorso a Bologna ho combattuto per pagare una commissione per Arnautovic. È stata un’ottima operazione”. Infine, sul suo futuro: “Dopo questa vicenda andrò all’estero, cercherò una nuova avventura, domani mi aspetta un aereo”.