Nasce Globall, ecco la prima vera società di consulenza per calciatrici professioniste

Nasce Globall, agenzia di sport management a 360 gradi dedicata alle calciatrici professioniste. Ecco di cosa si tratta

Si occupa di digital e influencer marketing, social network, media content creation. Il tutto si fonde a finalità benefiche nella prima vera società di consulenza per calciatrici professioniste. Tutto questo è Globall.

Frutto della passione dei suoi fondatori per il calcio ed esperienze decennali nel mondo del digital marketing e della comunicazione, è nata la piattaforma innovativa di sport management rivolta al movimento calcistico femminile e che si occupa della gestione dell’atleta a 360 gradi.

Diverse novità degli ultimi tempi hanno dato impulso alla sua genesi: la parità salariale, rispetto agli uomini, conquistata dalla Nazionale femminile USA; l’ufficialità dell’approdo della nostra Serie A al professionismo a partire dall’1 luglio, uno step decisivo che ha permesso di imporsi anche a livello internazionale.

Rosario Magro, CEO di Globall, ha espresso le sue emozioni a riguardo: “La storia ci insegna che la presunta forza degli uomini non sia nulla rispetto alla tenacia delle donne. Ci sono voluti molti anni, forse troppi, per ottenere un riconoscimento come quello del professionismo. Ora non possiamo permetterci di sprecare questa occasione: le donne nel calcio dimostreranno non solo di meritarsi gli stessi diritti degli uomini ma sapranno scrivere pagine sportive e umane di grande valore”.

La nascita di Globall: cos’è e come funziona

Globall è stata fondata a inizio 2022 e ha a capo una squadra di imprenditori con la passione per il calcio e accomunati da valori giudicati imprescindibili in qualsiasi disciplina sportiva. Citiamo, in particolare, Roberto Minojetti, avvocato esperto di Diritto Sportivo con svariate esperienze nei club. Il sopramenzionato Rosario Magro, pionere dell’Influencer Marketing ed esperto in comunicazione digitale multicanale. E poi ci sono Davide Scalmani, punto di riferimento nel management di talents e sportivi in Italia, e Davide Redaelli, imprenditore nel settore della Digital content creation. Senza dimenticare Andrea Casamassima e Andrea Eusebio, esperti di comunicazione editoriale multimediale.

Magro ha spiegato poi cos’è Globall e come funziona: “Globall è una piattaforma in grado di gestire a 360 gradi il management delle calciatrici e considera la procura come punto di avvio di un percorso che metta al centro le persone, ancor prima delle professioniste”. Il CEO di Globall prosegue, dicendo: “Infatti, alla figura del procuratore sportivo affianchiamo professionisti esperti di comunicazione, digital e social, che si pongono ogni giorno l’obiettivo di garantire una coerente crescita dell’atleta non solo dal punto di vista sportivo”.

L’impatto sociale ed etico, però, rappresenta comunque un valore imprescindibile per Globall: “Un bravo procuratore deve sempre cercare di far ottenere il meglio al proprio assistito, e questo sarà anche il nostro obiettivo, ovviamente. Ma nella convinzione di poter essere davvero precursori di un approccio nuovo verso il mondo dello sport, devolveremo il 50% delle provvigioni derivanti dalle nostre procure ad associazioni benefiche che selezioneremo di volta in volta attraverso apposite iniziative. Insieme alle nostre assistite, non vediamo l’ora di farci interpreti di valori quali solidarietà, condivisione, emancipazione, sostegno reciproco, senso di comunità”.