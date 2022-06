Bomba Lewandowski, annuncio in diretta: decisione UFFICIALE

Calciomercato, le parole rilasciate da Robert Lewandowski ufficializzano la decisione maturata dal bomber polacco.

Da quando è terminata ufficialmente la stagione del Bayern, i rumours circa il futuro di Robert Lewandowski stanno monopolizzando in maniera spasmodica l’attenzione mediatica. L’attaccante polacco – corteggiato dal Barcellona – è legato ai bavaresi da un contratto in scadenza nel 2023; i blaugrana sono da tempo sulle sue tracce, anche perché Xavi ha bisogno di un ariete d’area di rigore al quale affidare le chiavi dell’attacco, sebbene Aubameyang abbia avuto un buon impatto con la sua nuova realtà.

Per fare il definitivo salto di qualità, però, il Barça ha puntato con decisione “Lewa”, che nel corso di un podcast di Kuba Wojewódzki e Piotr Kędzierski – l’intervista è stata riportata da Onet Sport – ha annunciato quella che a tutti gli effetti può essere definita una clamorosa decisione per il suo futuro.

Lewandowski rincara la dose: annuncio ufficiale sul suo futuro

“Me ne vado perché desidero un’esperienza più stimolante: non hanno voluto ascoltarmi fino alla fine. Qualcosa si è smosso dentro di me, ed è impossibile non attribuirgli importanza. Anche se vuoi essere professionale, non c’è rimedio a questa cosa“. Così Lewandowski annuncia, senza peli sulla lingua, la volontà di lasciare il Bayern Monaco: diretto, senza mezzi termini. Irresistibilmente glaciale, e per questo ancora più perentorio.

Lewa ha poi continuato: “Lascio i miei amici, con i quali ne ho passate tante in questi anni: ci siamo visti ogni giorno, trascorrendo molto tempo insieme. Sono sempre stato pronto, ho passato otto anni bellissimi qui, conoscendo tante persone meravigliose e mi piacerebbe che rimanesse tutto così nella mia testa.”

L’auspicio del centravanti polacco – neanche troppo velato – è che il Bayern non si metta di traverso, ostacolandone la cessione. I primi contatti tra i club non hanno portato ad una fumata bianca: ma chissà che quest’uscita dell’attaccante non rappresenti il turning point di uno degli affari più caldi dell’estate.