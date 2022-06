Calciomercato Juve e Milan, accordo bomba: Salah firma a costo zero

Novità importanti sul futuro di Salah: l’attaccante egiziano, nel mirino di Juventus e Milan, si accorderà a parametro zero

Cinque stagioni fin qui al Liverpool, fatte di grandi successi per Mohammed Salah. Vittoria della Premier League, della Champions League, della FA Cup, con tre titoli di capocannoniere della Premier. In totale, 156 reti in 253 gare giocate. Insomma, un percorso favoloso. Che però potrebbe concludersi presto.

Come noto, il contratto di Salah con i ‘Reds’ scade nel 2023 e al momento non c’è ancora accordo per un rinnovo. Ecco perché il nome dell’egiziano è diventato caldissimo sul mercato europeo. A lui hanno iniziato a pensare anche Milan e Juventus, per un colpo a sensazione, di quelli in grado di dare una svolta totale sul mercato. Ma l’ex Fiorentina e Roma avrebbe già diretto altrove i propri interessi.

Juventus e Milan, addio Salah: ecco dove giocherà l’egiziano

Secondo il ‘Mirror’, infatti, il Barcellona gli avrebbe strappato una promessa per un accordo, la prossima estate, a parametro zero. Salah intenderebbe dunque restare al Liverpool quest’anno e andare a scadenza, affascinato dalla possibilità di vestire la maglia blaugrana dal 2023. Il Liverpool, tuttavia, non molla ed è ancora convinto di poter strappare un’intesa per il rinnovo, anche se la situazione, a questo punto, si fa in salita. Klopp vorrebbe contare ancora a lungo su uno dei suoi pilastri, ma Xavi, a sua volta, si coccola, tra dodici mesi, l’approdo di uno dei top scorer sul panorama europeo.