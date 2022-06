Molla lo United per la Champions: carica Juve per il super colpo

Il giocatore vuole disputare la Champions League: la Juventus potrebbe così tornare alla carica ma dovrà vedersela con le big del calcio europeo

Il Barcellona ha bisogno di liquidità per finanziare il calciomercato estivo. Le casse del club blaugrana continuano a piangere e la cessione di uno dei suoi pezzi pregiati potrebbe fare le valigie.

Tra i calciatori che sembrano davvero sacrificabili pare esserci anche Frenkie de Jong. Per il centrocampista olandese non mancano le squadre pronte ad acquistarlo. Il prezzo non è certo basso – superiore ai 60 milioni di euro – ma in Inghilterra, si sa, non sono un problema operazioni di questo tipo.

Non è un caso che sulle sue tracce ci siano entrambi i club di Manchester, oltre che Psg e Bayern Monaco. Il giocatore è stato accostato con insistenza anche alla Juventus. Difficile capire, adesso, se i bianconeri siano ancora intenzionati a portarlo a Torino ma dalla Spagna arrivano buone notizie.

Calciomercato Juventus, no di de Jong al Manchester United

Secondo quanto riportato dal giornalista di Cadena Ser, Santi Ovalle, infatti, de Jong avrebbe deciso di giocare solo per squadre che il prossimo anno disputeranno la Champions League. Niente da fare dunque per i Red Devils. In teoria, dunque, l’ex Ajax, che avrebbe intenzione di lasciare il Barcellona, non direbbe di no alla Juventus ma competere con le big del calcio europeo non è certo facile.