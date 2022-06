Inter, Dybala ‘blindato’: c’è la data

L’Inter accelera per Dybala, l’argentino sempre più vicino ai nerazzurri: ecco la nuova data chiave per la ‘Joya’

Non è un mistero che l’obiettivo primario dell’Inter, sul mercato, sia Paulo Dybala. Marotta lo ha messo nel mirino da tempo, appena ha capito che tra l’argentino e la Juventus il matrimonio si sarebbe concluso. E settimana dopo settimana, con pazienza, sta tessendo la tela per portare la ‘Joya’ a parametro zero a Milano.

Come raccontato da Calciomercato.it, la volontà di Dybala sembra portare dritta all’Inter, che attende solo gli incastri giusti per affondare il colpo (leggi addio di Sanchez). Intanto, le parti si incontreranno nuovamente, dopo i summit delle scorse settimane, per avvicinarsi ulteriormente. In settimana, come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, l’Inter incontrerà Antun e gli altri intermediari, per aggiornarsi sulla situazione e ribadire i tratti primari dell’intesa. Anche l’ultima minaccia, quella dell’Arsenal, non dovrebbe preoccupare l’Inter, che rimane saldamente in pole per Dybala. Non dovrebbe trattarsi dell’ultimo incontro, prima della conclusione, ma c’è fiducia crescente per l’esito positivo finale.