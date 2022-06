Colpo a sorpresa in Serie A, all’Inter per 21 milioni di euro

Possibile colpo a sorpresa in Serie A per l’Inter: c’è l’offerta del club nerazzurro. L’indiscrezione

L’Inter si candida ad essere una delle grandi protagoniste del calciomercato estivo. Da Mkhitaryan a Dybala, sono già diversi i nomi caldissimi per il club nerazzurro.

Marotta ha parlato così del mercato: “In questo momento non dobbiamo farci prendere dall’ansia e dalla fretta, Ausilio e Baccin si sono mossi in anticipo e stanno operando bene. In questa fase bisogna affiancare alla professionalità e la competenza la creatività, non sempre c’è la necessità di operare grandi investimenti economici. Posso dire che lo zoccolo duro di questa squadra rimarrà e da questo ripartiamo per affrontare con ambizione le competizioni che ci vedranno protagonisti nella prossima stagione”. Nelle ultime ore è inoltre spuntato un nome nuovo per il centrocampo dell’Inter.

Calciomercato Inter, Ederson nel mirino

Secondo quanto riportato da ‘Salerno Today’, Ederson è stato richiesto dall’Inter. La società nerazzurra avrebbe formulato alla Salernitana un’offerta di 21 milioni di euro per il centrocampista brasiliano classe 1999, approdato in granata per 6 milioni di euro dal Corinthians. La proposta dell’Inter supera quella dell’Atalanta, riferisce il portale. I bergamaschi, infatti, avevano inizialmente offerto circa 14 milioni di euro per poi spingersi fino a 20 milioni con l’inserimento di contropartite tecniche. Adesso l’assalto dell’Inter. Vi terremo aggiornati.